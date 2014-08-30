Компания Saab показала первый полет "самолета-радара" GlobalEye

Компания Saab из Швеции 14 марта впервые запустила в небо самолет-радар GlobalEye. Видео первого полета пресс-служба опубликовала на YouTube.

GlobalEye является универсальным воздушно-транспортным средством, предназначенным для радиолокационного исследования и управления на дальних дистанциях. Шведы выполняют проект по заказу ОАЭ в рамках контракта от 2015 года. Система уникальна возможностью одновременного сбора данных о целях, размещенных на воде, земле и в воздухе.

Летательное средство собрано на основе пассажирского самолета канадского производства Bombardier Global 6000. В Верхней части конструкторы поместили обтекатель с радиоантенной станции Saab Erieye ER. Станции модели Seaspray 7500E размещены также в конформных отсеках нижней части фюзеляжа. Их задача: находить объекты на море. А вот за наземными целями следит комплекс тепловизоров и электронных камер.

GlobalEye поднялся в воздух над шведским Линчёпингом. Устройство провело в воздухе час и 46 минут. За это время создатели протестировали систему управления и бортовую аппаратуру. Кроме того, испытаниям подвергли антенны. Судя по всему, полет увенчался определенным успехом.