Чтобы разблокировать iPhone, полиция использует пальцы мертвецов

В США чтобы разблокировать смартфон модели iPhone, полиция часто использует пальцы мертвецов, и они имеют на это право. Детали информации передает агентство Forbes, ссылаясь на комментарии судмедэкспертов ФБР.

Судебный эксперт ФБР Боб Моледор дал интервью для издания Forbes, в ходе которого рассказал, каким образом агенты получают доступ к необходимым им данным на смартфонах. Как известно, в США большая часть населения обладает устройствами от корпорации Apple. По этой причине специалистам ФБР часто приходится сталкиваться с необходимостью дешифровки устройств. Как рассказал Моледор, если владелец iPhone мертвый, для разблокировки его смартфона часто используют его же палец. Этот метод применяют в случае, если его устройство оснащено сканером отпечатка пальца.

Случаи, когда агенты ФБР пользовались такой практикой, неоднократны, а к тому же эффективны и абсолютно законны. Так, однажды полицейские смогли найти диллера, у которого один молодой человек регулярно приобретал наркотические вещества, в следствие чего погиб.