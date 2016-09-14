Изоляция атома тория-229 может стать основой для ядерных часов

Российский физик изучил особенности атома тория-229 и пришел к выводу, что его изоляция в особой сфере поможет изготовить высокоточные ядерные часы. Его статья появилась в издании Physical Review Letters.

Пока самым точным средством определения времени ученые считают атомные часы. Технология заключается в неизменной частоте переходов между электронными оболочками атомов, расположенных по соседству. Такая система смещается на секунду примерно спустя несколько миллионов лет. Подобную точность применяют в навигационных системах и мобильной сети. Стоит отметить, что физическая секунда международного стандарта сейчас также вычисляется благодаря атомам цезия-133.

В 1946 году Эдвард Парселл озвучил теорию, что ещё лучше время можно определять, ориентируясь на переходы внутри атомного ядра. Впрочем, эти изменения настолько незначительные, что их практически невозможно зафиксировать - мешает внутренняя энергия.

Спустя 30 лет ученые Крогер и Райх открыли изотоп, возбужденное ядро которого выделяло относительно низкий уровень энергии - торий-229. Евгений Ткаля из МГУ рассчитал теоретические ограничения для атома, которые десятикратно замедлят переход. Для этой цели он выбрал несколько методов: окружение диэлектриком в условиях вакуума и металла, размещение в изоляционную пленку на поверхности полупроводника, а также изоляция в пустой металлической полости.

В ходе экспериментов исследователь доказал возможность контролировать число переходов между основным и возбужденным состоянием ядра. Со временем технологию изоляции можно будет реализовать при создании сверхточных ядерных часов.

А совсем недавно физики из США сумели нарастить точность атомных часов едва ли не в 1,5 раза. Теперь минимальная погрешность растянулась до сотен миллиардов лет.