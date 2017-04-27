За минувшие 30 дней аудитория Telegram выросла до 200 млн человек

Руководство Telegram через свой блог поделилось новым рекордом по объёму аудитории. За минувшие 30 дней количество пользователей мессенджера превысило 200 миллионов.

Организаторы в своей публикации выразили благодарность всем поклонникам Telegram, которые помогли добиться столь высокого показателя за счет интенсивной поддержки. Такой результат они назвали "сумасшедшим по всем стандартам".

Пресс-служба пишет, что будь их мессенджер страной - то она заняла бы 6-е место в мировом рейтинге по населению. Она добавила, что при этом Telegram не занимается саморекламой. Численность аудитории увеличивается исключительно благодаря приглашениям и рекомендациям активных пользователей.