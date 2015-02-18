Специалисты рассказали, как повысить взаимодействие между Android и iOS

В современном мире людям приходится использовать множество различных гаджетов, нередко они являются продуктами различных компании. Из-за этого возникают проблемы при их взаимодействии. Эксперты рассказали, как повысить эффективность совместной работы устройств на iOS и Android.

Первое, по их мнению, это принятие решения о том, какая операционная система будет выбрана как основная. Это потребует сделать выбор между тем, какой сервис будет основным. Принять решение относительно того, что лучше, Google или Apple, будет довольно просто. Эксперты утверждают, что выбор надо остановить на той платформе, которая больше нравится владельцу.

Они отмечают, что большинство приложений для Android совместимы с продуктами компании iOS. Поэтому перенести их на один из мобильных устройств будет довольно просто. Для Apple дела обстоят иначе, и работать из их сервисов на другой операционной системе может только AppleTunes. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на «нейтральных» приложениях, доступные для двух платформ.

Они сообщаю, что максимальной эффективности при использовании двух гаджетов разных компаний помогут «облачные» хранилища, открывающие доступ даже с чужого устройства. Удобно это еще и тем, что работать с данными можно будет в любой момент времени.