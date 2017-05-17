Эксперты: почти во всех версиях Windows есть «дыра» для кражи личных данных

Бельгийский эксперт в сфере кибербезопасности Набиль Ахмед рассказал, что в любом компьютере, работающем на Windows от версии XP до 8.1, есть «дыра», через которую хакеры могут заполучить личные данные. Как сообщается, эксперту удалось выявить инструмент, который помогает злоумышленникам.

По словам эксперта, опасность представляет программа Remote Assistance. При помощи данного инструмента хакеры получают возможность выводить на удаленный сервер абсолютно любые данные и файлы, которые хранятся на компьютерах.

Специалист отметил, что для атаки и заполучения данных хакерам даже не нужно применять особых навыков и сложных махинаций. Чтобы получить информацию с чужого ПК злоумышленнику потребуется лишь обманом заставить пользователя отправить им файл Invitation.msrcincident.

Такой файл отправляют при запуске удаленного доступа, к которому часто прибегают владельцы ПК, желающие получить помощь компьютерного мастера без его визита. При помощи этого файла хакеры могут завладеть всеми паролями, данными и файлами. Так, чтобы обезопасить свои данные на компьютере, работающем на Windows, пользователю не стоит предоставлять удаленный доступ непроверенным людям и незнакомцам.