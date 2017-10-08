Twitch порадовала обновлением владельцев смартфонов и разработчиков

Платформа для проведения онлайн видеотрансляций Twitch преподнесла пользователям подарок. В мобильной версии сервиса стали доступны обновления, и особым вниманием Twitch окружила разработчиков.





Если рассматривать мобильные обновления в глобальном масштабе, то они и не обновления вовсе. Twitch внедрила ранее доступный десктопный функционал в версию для смартфонов, порадовав маленькими бонусами. Так на мобильных гаджетах стали доступны функции Schedule, World of Warcraft Armory, Streamlabs Loyalty, Music, Polls & Games. Однако запустить их может тот пользователь, приложение которого обновлено до версии 6.0 и выше. Разработчики платформы также заявили, что готовят ещё порцию новинок, которые выйдут в ближайшие недели или месяцы.



Также свои обновления получили создатели приложений. Для них Twitch запускает специальный инструмент, который поможет им в создании и тестировании своих разработок. Там же для разработчиков стал доступен новый код «Hello World!»