В Instagram появилась новая функция

Руководство фотосервиса Instagram сообщило о новой функции, которая появилась в нем благодаря последнему вмешательству разработчиков. Так, теперь пользователи смогут добавлять в свой профиль активные ссылки на хэштеги и аккаунты.

Накануне на официальном аккаунте руководства фотохостинга Instagram появилась новая запись, через которую было объявлено о новой функции, которая теперь доступна для пользователей. Как оказалось, теперь они смогут размещать в описании своего профиля добавлять ссылки на хэштеги и аккаунты. Так, в шапку аккаунта можно разместить активную ссылку на любого пользователя. Если произвести это действие, отмеченный пользователь будет уведомлен. Он может согласиться, чтобы ссылка оставалась, а может удалить ее.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что в сети появилось приложение, которое "убьет" Instagram.