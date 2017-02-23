5G уже в России: в "Сколково" тестируют сеть пятого поколения

21 марта Nokia, «Ростелеком» и фонд «Сколково» развернули зону тестирования 5G, чтобы продемонстрировать возможности сети. Интернет, дроны, беспилотные автомобили - все это является перспективной областью для 5G.

На данный момент идёт активное тестирование возможностей сети пятого поколения в экономике и бизнесе. Планируют провести испытания на реальных примерах, с демонстрацией пользы сети. Помимо всего, "Ростелеком" определит допустимый диапазон радиочастот для использования 5G в ближайшем будущем.

Все желающие могут провести личное тестирование на территории опытной зоны. Стартапам, научным организациям и коллективам придется зарегистрироваться для участия на официальной странице "Ростелекома" в сети.

Сам "Ростелеком" прогнозирует светлое будущее с внедрением 5G не только в индустрии экономики и производства, а и в жизнь обычно человека. 10 Гбит/с позволят совершить настоящий переворот в мире.