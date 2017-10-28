Разработчики "ВКонтакте" обновили функции воспроизведения видео
Разработчики компьютерной версии социальной сети «ВКонтакте» обрадовали пользователей очередным нововведением. Обновление касается воспроизведения видеозаписей.
Теперь при воспроизведении видео будет подстраиваться под размер окна браузера. Эта функция сделает просмотр записей удобней и приятней для пользователей.
Видеоролики будут разворачиваться на полный экран в пределах окна браузера, на котором они воспроизводятся. Если пользователь увеличит или уменьшит размер окна, то видеозапись построится под новый режим, при этом сохраняя пропорции 16:9. Это также позволяет избежать черных полос по бокам во время воспроизведения.
Пользователи социальной сети отметили, что нововведение действительно полезно, и позволяет просматривать записи без лишних проблем. Они отмечают, что смотреть ролики стало намного удобней, не отвлекаясь черные полосы и прочие мешающие факторы. Пользователи согласились, что в таком режиме видео воспринимается намного лучше.