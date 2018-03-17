В Сети развернулась массовая акция #DeleteFacebook

Пользователи социальных сетей развернули акцию, в которой призывать удалять аккаунты в Facebook. Акция получила название #DeleteFacebook и связана со скандалом, разразившимся из-за утечки данных более 50 миллионов пользователей соцсети.

Пользователи Сети публикуют посты с хештегом #DeleteFacebook и призывают всех бойкотировать социальную сеть и удалить свои аккаунты, чтобы сохранить свою конфиденциальность. Многие написали, что уже давно удалили свои аккаунты в Facebook, еще до начала бойкота и американских выборов в 2016 году. В то же время многие шутят на этот счет и заявляют, что если пользователь удалил Facebook, это не значит, что Facebook удалил его.

Стоит отметить, что к акции #DeleteFacebook присоединился создатель мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, а данный хештег уже попал в тренды в Twitter.

Напомним, что ранее Facebook обвинили в утечке данных более 50 миллионов пользователей у компании Cambridge Analytica, которая подозревается во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, когда Дональд Трамп победил Хилари Клинтон. Основателя Facebook Марка Цукенберга вызвали в Европарламент для дачи показаний.