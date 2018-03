AT&T предоставит скидки на Samsung Galaxy S9

Американская телекоммуникационная компания AT&T сделала интересное предложение для всех любителей новинок Samsung. Она обещала скидки на Galaxy S9, S9+ и Note 8.

Компания сделала предложение для тех, кто по каким-то причинам не успел приобрести смартфоны Samsung ранее, когда действовала акция со скидкой. Срок действия предыдущей скидки истекает 22 марта, поэтому AT&T решила представить новый вариант, который будет действителен до конца месяца.

Акция будет доступна для тех, кто оформит один из тарифных планов компании, которые начинаются от 45 долларов США в месяц. А также при подписке на AT&T Next и AT&T Next Each Year, что позволит оплатить покупку Samsung Galaxy S9 за 24 или 30 платежей. Скидка в 50% будет доступна из-за снижения цен поставщиками.

Акция будет представлена в виде векселей, однако, для S9+ и Note 8 процент будет несколько меньше, из-за стоимости в 915 и 950 долларов США. Стоит отметить, что оплатить налог придется заранее, но это будет не самый значимый фактор для всех любителей южнокорейских телефонов.