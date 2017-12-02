Ученые из России создали приложение для детей-аллергиков

Саратовские ученые создали мобильное приложение, созданное для детей-аллергиков. Сервис, помогающий детям с атопическим дерматитом, доступен для гаджетов на Android в приложении Google Play.

Аллергия – заболевание, от которого страдают многие жители планеты. В России нашли метод помочь детям-аллергикам. Для этого ученые выпустили специальное приложение «Красные щечки». При помощи сервиса юные геймеры в форме забавной игры научатся отличать аллергенные продукты от обычных.

Приложение состоит из игры, во время которой перед детьми ставится цель пройти ряд испытаний. В ходе каждого испытания юные пользователи запоминают, какие продукты полезны для здоровья, а от каких может быть аллергия.

Отмечается, что сервис создан для того, чтобы научить детей избегать продуктов питания и одежды, предметов обихода и другим предметам, приводящим к атопическому дерматиту. Приложение находится в бесплатном доступе и его могут скачать все владельцы гаджетов на Android в разделе Google Play.