ИИ от Microsoft в совершенстве перевел текст с китайского на английский

ИИ от корпорации Microsoft, базирующейся в США, в совершенстве перевел текст с китайского языка на английский, тем самым доказав идею ученого Алана Тьюринга о том, что машина может мыслить.

Накануне эксперты корпорации Microsoft представили свою новую разработку, которая представляет собой способный к переводу на языки искусственный интеллект. Ранее множество специалистов пыталось создать такую машину, которая могла бы совершать перевод на языки в точности по той же схеме, как это делает человек. Самой трудной задачей в этом деле было научить нейросеть понимать, в каких случаях необходимо использовать то или иное слово, руководствуясь не только его переводом, но и контекстом.

Итак, проводя контрольное тестирование ИИ-переводчика, сотрудники Microsoft также пригласили на мероприятие независимых экспертов, которые владеют как английским, так и китайским языками. Они должны были следить за процессом и в конечном итоге оценить результат. По итогам они пригнали, что текст переведен практически в совершенстве, подобно тому как это сделал человек-профессионал.