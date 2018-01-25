Сооснователь WhatsApp побудил пользователей Facebook‍ удалить аккаунты

Сооснователь мессенджера WhatsApp Брайан Эктон побудил всех пользователей удалить свои аккаунты соцсети Facebook‍. Его сообщение появилось в Twitter. Между тем, мессенджер принадлежит владельцу Facebook с 2014 года.

Уже почти неделю не угасает скандал вокруг социальной сети Facebook‍. Первое, что стало известно об этом, так это то, что около 50 миллионов ее пользователей стали жертвами кражи приватных данных. Бытовали разные мнения по поводу того, кто может быть виновником или заказчиком такого крупного "слива", а пару дней назад озвучили мнение, что руководство Facebook‍ само выставило информацию на продажу.

На фоне этой нелестной информации сооснователь мессенджера WhatsApp побудил всех пользователей удалить свои аккаунты соцсети Facebook‍. Брайан Эктон, однако, уже какое-то время не имеет причастности к WhatsApp и развивает свой бизнес.