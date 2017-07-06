Ученые создали из частиц управляемого магнитным полем микроробота-пловца

Биохимики создали микроскопического робота пловца из нескольких магнитных частиц и управляющего магнитного поля. Свое изобретение сотрудники американского Университета Райса назвали "виртуальным шарниром".

Команда ученых во главе с Лизой Бисвал обратили внимание не способность некоторых соединений перемещаться внутри жидкостей. Это явление назвали "локомоцией". В своих экспериментах они создали робота размером всего пару микрон и заставили его плыть в нужную сторону под управлением магнитных сил.

Конструкция устройства представляет собой особые магнитные частицы разных размеров. К большому "телу" под воздействием поля присоединяется небольшая "рука", которая движется по орбите подобно плавнику. Помещенный во вращающуюся магнитную среду, рука микроробота начинает маленькими движениями толкать основу в заданную оператором сторону. Комплекс можно подстраивать под условия жидкости, добавляя дополнительные части шарнира, движения которых ускорят или затормозят локомоцию.

По словам Лизы Бисвал, вскоре проект может быть использован для доставки лекарства в определенную точку организма. В теории, тело "пловца" способно разместить в себе лекарственное вещество.