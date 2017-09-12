Бесплатная мобильная версия PUBG вышла на iOS и Android‍

Мобильная версия игры PUBG для Android и iOS стала доступна для игроманов за пределами Китая. Однако требования для функциональной работы программы решительно завышены.

Известная игра PlayerUnknown’s Battlegrounds стала доступна для пользователей смарфонов. Разработка представителей Tencent требует от игроманов наличия iPhone 6 и iOS 9. В то же время, для Fortnite необходимо иметь iOS 11 и iPhone 6s.

Однако, стоит отметить, что скачать игру PUBG можно скачать бесплатно, а займет она около 900 Мб оперативной памяти. Компания подчеркивает, что в первых матчах пользователь играет с системой, о чём ему не сообщается. Кроме того, на данный момент существует насущный вопрос о конкуренции между играми PUBG и Fortnite.

Пользователи все-таки отдают предпочтение Fortnite, поскольку хорошо развивается на компьютерах и отлично поддерживается с помощью Xbox.