Эксперты: iPhone X теряет популярность и становится дешевле

Специалисты из целого ряда аналитических финансовых компаний в шоке от того, какое положение у американской компании Apple. IPhone X не оправдал ожиданий, резко теряя популярность, как сообщает VistaNews.

Когда Apple представила новый гаджет и рассказала о его характеристиках, значительная часть экспертов тут же заявили, что наверняка он станет самым продаваемым. Однако были и другие прогнозы – потеря спроса из-за цены, стремления разработчиков «нажиться» только на бренде и так далее. Оказалось, что правы именно авторы пессимистичных расчётов. Разница между ожидаемыми продажами и реальными составила миллионы экземпляров.

Эксперты заявляют, что Apple окажется в большом убытке в 2018 году из-за слишком нестабильной ставки на iPhone X. Желающих покупать его за установленную ранее цену не так много, и уже приходится продавать по скидке.