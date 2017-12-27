«Росатом» планирует заняться переработкой электронного мусора‍

"Росатом" намерена перерабатывать электронный мусор. Государственная корпорация начнет реализацию нового проекта, связанного с охраной окружающей среды и экологии России.

Старую электронную технику «Росатом» вскоре намерен принимать в специальных подразделениях для дальнейшей ее переработки и выпуска новой продукции из вторичного сырья. Особым спросом будут пользоваться отжившее свое мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры — к технике есть ряд требований, как минимум, она должна содержать компоненты, которые могут быть использованы для вторичного производства.

Информацию об этом опубликовал на своем портале в СетиМосковский Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии. "Росатом" планирует организовывать поставку, монтаж и дальнейшие пуско-наладочные работы на опытном химико-технологическом предприятии.

Таким образом, специалисты будут получать концентрат, содержащий драгоценные металлы и другие продукты. Поставки оборудования будут начаты к весне 2019 года. Общая стоимость предприятия будет составлять 26 миллионов рублей.