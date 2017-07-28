Глава Amazon показал, как прогуливается со своей роботизированной собакой

Самый богатый человек в мире и глава Amazon Джефф Безос показал фото, на котором прогуливается со своей новой роботизированной собакой от Boston Dynamics. Снимок был сделан во время конференции MARS2018.

На своей странице в социальной сети Джефф Безос опубликовал довольно забавный снимок, на котором показал, как прогуливается с новым домашним питомцем. Он рассказал, что завел себе роботизированную собаку от Boston Dynamics и решил прогуляться с ней на конференции MARS2018.

В комментариях под фотографией пользователи отметили, что глава Amazon и его новый "питомец" выглядят так, словно решили всех уничтожить и поработить мир.

Стоит отметить, что роботизированная собака обрела популярность в Сети после видео, на котором принесла своему создателю пиво и открыла дверь механической рукой.