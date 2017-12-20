США привлекают нейросети к разработке военной техники

Министерство обороны США привлекает нейросети для разработки и проектирования авиационной техники. Об этом сообщает ресурс MIT Technology Review.

Небезызвестное американское управление DARPA пробует применять наработки машинного обучения для создания ключевых элементов в самолетах и вертолетах. Предполагается, что искусственный интеллект будет помогать в проектировании, определять показатели прочности узлов и оборудования. Более того, эксперты планируют научить нейросеть анализировать уже готовые комплексы для поиска потенциальных недостатков.

Ведомство получает активную поддержку от профессионалов из Университета Висконсин-Мэдисон, которые разрабатывают машинные алгоритмы, а также оперативно исследуют документацию по проектам. Программа ставит своей основной задачей снизить стоимость готовых разработок военной промышленности и уменьшить время определения оптимальных вариантов. Ученые считают, что нейросети найдут принципиально новые способы конструирования, отличающиеся дешевизной и длительным сроком работы.