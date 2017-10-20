Google Play запустила сервис для запуска приложений без установки

Разработчики Google Play запустили новый сервис, который позволит пользователям опробовать приложения без необходимости установки. Новая возможность стала доступна 19 марта.

Благодаря услуге Instant Apps владельцы портативных устройств смогут лично оценить и испытать программу перед тем, как скачивать её для полноценного пользования. Это позволит людям сэкономить много времени, сетевого трафика, ресурсов аппарата и денег на покупку приложений, которые в итоге не оправдывают надежд.

Instant Apps предоставляет дополнительные возможности для геймеров. Несмотря на то, что сервис пока находится на стадии бета-испытаний, для пользователей Android уже доступна вкладка Instant Gameplay, в которой размещены игры с поддержкой тест-драйва.