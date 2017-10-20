Google Play запустила сервис для запуска приложений без установки
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Разработчики Google Play запустили новый сервис, который позволит пользователям опробовать приложения без необходимости установки. Новая возможность стала доступна 19 марта.
Благодаря услуге Instant Apps владельцы портативных устройств смогут лично оценить и испытать программу перед тем, как скачивать её для полноценного пользования. Это позволит людям сэкономить много времени, сетевого трафика, ресурсов аппарата и денег на покупку приложений, которые в итоге не оправдывают надежд.
Instant Apps предоставляет дополнительные возможности для геймеров. Несмотря на то, что сервис пока находится на стадии бета-испытаний, для пользователей Android уже доступна вкладка Instant Gameplay, в которой размещены игры с поддержкой тест-драйва.