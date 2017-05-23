Хакеры распространяют криптомайнер Monero через фотографии Скарлетт Йоханссон

Киберпреступники заражают компьютеры пользователей криптомайнерами Monero через фотографии известной актрисы Скарлетт Йоханссон. Об этом заявила пресс-служба компании Imperva.

Эксперты по цифровой безопасности определили, что хакеры пользуются уязвимостями серверов системы управления базами данных PostgreSQL для своих атак. Они помещают свою программу в изображения популярной знаменитости, опубликованном на фотосервисе imagehousing.com.

По информации аналитиков, когда пользователь скачивает снимок на своё устройство, вирусное ПО самостоятельно подбирает данные для входа в дефолтный аккаунт СУБД. Затем оно активирует алгоритм установки майнера. Таким методом злоумышленники уже перевели на свои счета свыше 300 криптоединиц Monero. В пересчете на доллары это составляет около 90 тысяч.