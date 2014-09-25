На смену электронным сигаретам пришёл новый опасный тренд – карты памяти

Школьники и студенты в США популяризируют новый и более опасный тренд среди современных курильщиков. Псевдо-карту памяти они трансформировали в новый вид электронных сигарет.





Действительно, новинка на рынке для вейперов очень похожа на обычную USB-карту памяти, которая есть почти у каждого представителя молодого поколения. Поскольку проносить даже электронные сигареты на территорию учебного заведения строго запрещено, находчивые студенты придумали, как обхитрить преподавателей. Носить сигарету-флешку намного безопаснее, ведь её никто не запрещал. Трендовые сигареты могут быть разных размеров и видов, как и обычные накопители.



В то же время они намного опаснее. Если стандартная сигарета вейперов содержит приблизительно 0,03-1,8 процентов никотина, то в этом устройстве целых 5 процентов, чего хватит на 200 затяжек. Конспирация продумана настолько, что даже заряжать вейп можно от компьютера, просто воткнув «сигарету» в него, как обычную карту памяти. Несмотря на то, что новинку разрешено продавать совершеннолетним, очевидцы сообщают, что покупатели не особо беспокоятся о возрасте курильщиков. А ведь такое увлечение провоцирует пристрастие к табаку и наркотикам. Называется это теперь «джулинг» от английского «Juuling».