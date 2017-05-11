В Университете Иннополиса запустили суперкомпьютер для ИИ на базе Nvidia DGX-1

Российские ученые запустили в Университете Иннополиса первую установку для ИИ, работающую на базе компьютеров Nvidia DGX-1. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Компания Nvidia впервые выпустила вычислительное оборудование, которое целиком приспособлено под требования алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Он обладает 8 графическими процессорами Tesla V100 общей сложностью на 5120 ядер. Такие производственные мощности позволяют достигать скорости в 960 триллионов операций за секунду в условиях плавающей запятой. Тесты Nvidia доказали, что суперкомпьютер способен работать с Deep Learning в 96 раз быстрее серверного аппарата с центральным процессором.

При этом объёмы Nvidia DGX-1 не превышают серверные аналоги. Внутри функционируют два процессора Intel Xeon E5-2698 v4 на 20 ядер с частотой 2,2 ГГц. Устройство работает на ОС Ubuntu Linux и предлагает доступ к каталогу программ для специальных высокопроизводительных задач. Кроме того, система развивает дополнительную производительность, используя графические процессоры. Для этой цели работает архитектурная система из 40 960 ядер CUDA.

В Иннополисе Nvidia DGX-1 смогут использовать программисты для разработки проектов с искусственным интеллектом. В планах - создание беспилотной системы управления КамАЗом с системой воздушной разведки при помощи дрона. Этот проект осуществляется в рамках конкурса "Зимний город" и должен представить транспорт, приспособленный ехать в зимнюю пору без разметки и круглые сутки.