Компания Apple намерена выпустить собственный MicroLED дисплей‍

Агентство Bloomberg сообщает, что корпорация Apple намерена выпустить собственный дисплей с использованием технологии MicroLED. Подобный шаг позволит компании отказаться от закупок этой запчасти у других компаний.

Известно, что специальный экраны MicroLED действуют на основе светоизлучающих компонентов нового типа, что, в отличие от OLED дисплеев позволяет создавать смартфоны с более тонкими и яркими экранами.

Как утверждают представители агентства Bloomberg, Apple вскоре приступит к производству MicroLED дисплеев и таким образом освободятся от необходимости закупать их в других компаний. Корпорация сможет оснащать свои гаджеты дисплеями собственного производства уже через два года, сообщают в Bloomberg.

На данный момент технология не может приступить к производству, потому Apple будет использовать экраны OLED, которыми пока оснащает свои смартфоны.