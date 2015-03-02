HTC озвучила заоблачную цену на один только шлем Vive Pro

Компания HTC переживает не лучшие времена и пытается вернуть все потраченные на производство деньги. Но эксперты уверены, что разработчики поступили неправильно с ценой за VR-шлем Vive Pro.





Vive Pro изначально задумывалась как обновлённая версия шлема для предыдущего хэдсета. Сегодня же компания объявила ценники для этого продукта с «примочками», которые поразили покупателей. За один только VR-шлем HTC просит 799 американских долларов. За весь же сет с сенсорами положения и контроллерами, когда таковой выйдет, фанату виртуальной реальность придётся выложить порядка тысячи долларов.



Но HTC сжалилась над потребителями и выпустила несколько бонусов. Предзаказы стартуют сегодня же, а поставка начнётся с 5 апреля. Но всем заказавшим Vive Pro до 3 июня компания обещает шестимесячную подписку на Viveport VR. Также с ценника снимаются 100 долларов при заказе старого шлема Vive . При этом специалисты уверены, что продажи обвалятся из-за неконкурентоспособности бренда на рынке.