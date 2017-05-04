"Мегафон" предоставляет бесплатный доступ к музыке "ВКонтакте"

Мобильный оператор "Мегафон" распространяет новую услугу, благодаря которой клиенты получат бесплатный доступ к прослушиванию музыки. Это распространяется на "ВКонтакте" и другие соцсети, доступные в плеере Boom.

Компания запускает новую акцию для клиентов тарифа "Включайся! Слушай" (2018) и тех, кто пожелает подключить его. Абсолютно бесплатно абоненты могут подписаться на приложение Boom. Эта возможность стала доступна с 19 марта.

К 10 ГБ-трафика, предусмотренных тарифом, "Мегафон" добавляет неограниченный сетевой трафик для прослушивания музыкальных треков. Кроме того, россияне смогут пользоваться всем функционалом сервиса. Например, сохранять композиции и слушать их в оффлайн-режиме.