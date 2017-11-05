Японцы показали в деле робота-аватара MELTANT-α

Компания Meltin из Японии продемонстрировали работу нового робота-аватара MELTANT-α. Демонстрация его возможностей опубликована на YouTube.

Разработчики утверждают, что система управления их гуманоидом отличается простотой. В качестве доказательства они показали её в демонстрационном ролике. Оператор управляет MELTANT-α сидя при помощи перчаток на руках, рукояток и составных лучей, позицию которых робот повторяет положением своих конечностей. Чтобы лучше чувствовать устройство, человек может смотреть его "глазами" через очки виртуальной реальности.

Сам робот довольно точно копирует строение верхней части опорно-двигательной системы человеческого организма. Создатели сообщают, что повторили его вплоть до сухожилий, управляющих отдельными пальцами. Актуаторы изготовлены из эластичных полимерных проводов. Сами пальцы оснащены датчиками давления, которые передают сигнал об отдаче по обратной связи. Такой механизм позволяет плотно и бережно удерживать яйцо, электронику или игральную карту. При этом MELTANT-α хватает силы для удержания двухлитровой канистры лишь двумя пальцами. Двумя руками сразу он может поднять предмет с массой до 4 килограммов.

Представители компании добавили, что управление аватаром уже провели на расстоянии 18900 километров. Тест увенчался успехом. Пока Meltin не раскрывает цели своего детища и дальнейшие планы на него.