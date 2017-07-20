Компания Ripples представила аппарат для печати на пивной пене‍. Чтобы воспользоваться им, необходимо установить на свое электронное устройство соответствующее приложение и выбрать изображение с любой надписью или даже портретом.

Стало известно о новинке, которую в настоящее время внедряют в заведениях компании Ripples. Речь идет об аппарате, способном печатать любой текст или изображение на пивной пене. Компания опубликовала в популярном видеосервисе YouTube ролик, где наглядно показала, как проходит процедура нанесения так называемой гравировки пены.

Так, вначале под машину вставляют бокал с пивом. Пользуясь специальным приложением для электронного устройства, будь то планшет либо смартфон, нужно выбрать необходимое изображение и подтвердить свой выбор. После этого аппарат начинает функционировать и наносит на пивную пену печать. Изображение может быть только одного цвета, однако из-за своей оригинальности уже привлекает множество любителей. Как сообщается, печать не изменяет вкусовых качеств продукта.