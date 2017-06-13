В России поклонники Half-Life делают ремейк на Unreal Engine 4

Независимый российский разработчик SilverTM трудится над ремейком культовой игры Half-Life на графическом движке Unreal Engine 4. Видеозаписи наработок опубликованы в YouTube.

Продукт получил название Project Lambda. Команда под руководством SilverTM пока не замахивается на полноценное фанатское переиздание. Сейчас они стремятся перенести на технологию UE4 лишь первую главу сюжета. В случае успеха, игроки смогут исследовать привычную среду с намного улучшенной графикой. В частности, прокатиться на стартовом монорельсе.

Быть может, позже энтузиасты замахнутся и на остальную часть Half-Life. Сейчас, судя по размещенной информации, проект находится на стадии PreAlpha. Сроки и подробности релиза остаются неизвестными.