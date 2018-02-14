Компания Facebook выпустила «легкую» версию соцсети для стран третьего мира

Компания Facebook выпустила облегченную версию приложения для стран третьего мира. Такая версия поможет пользователям из малообеспеченных государств активнее подключаться к «жизни в Сети» и не тратить на это много памяти смартфона.

Как сообщается, новая версия приложения получила название Facebook Lite. «Легкий» вариант поможет пользователям из стран третьего мира активнее осваивать Сеть. По мнению экспертов, сейчас наблюдается тенденция роста количества пользователей из малообеспеченных стран, однако их гаджеты и скорость интернета не позволяют им использовать обычную версию соцсети.

Для того, чтобы в гаджете оставалась свободная память и пользователям не приходилось подолгу ждать, пока прогрузится страница, разработчики предложили использовать «легкую» версию сайта. Отмечается, что версия уже протестирована пользователями из Непала, Бангладеша и Зимбабве. В течении 7 дней к «легкому» Facebook смогут подключиться пользователи из сотни государств.

Такая версия будет работать на устройствах с Android, «весить» оно будет всего четверть одного мегабайта. Также сообщается, что компания выпустила еще и приложение «легкого» мессенджера. Messenger Lite поможет пользователям пользоваться услугами для общения на старых гаджетах, производительность которых ниже современных.