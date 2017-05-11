Windows 10 сможет открывать несколько приложений в одном окне

Разработчики Windows 10 добавили новую функцию, которая позволяет открыть в одном окне сразу несколько приложений. Известно, что новая функция получит название Sets и будет доступна пользователям уже осенью.

Как известно, новая операционная система Windows 10 уже давно завоевала любовь пользователей в связи с тем, что существенно облегчает работу на компьютере. С самого начала работы разработчики пытаются усовершенствовать операционную систему и пока не намерены останавливаться на достигнутом.

Нововведение Sets дает позволит пользователям открывать сразу несколько приложений в одном окне и даст возможность легко переключаться между этими вкладками. По своему внешнему виду Sets будет напоминать окно браузера, однако вместо вкладок будут использоваться полноценные приложения. Сейчас разработчики работают над совместимостью различных приложений для того, чтобы пользователи смогли запускать абсолютно любую программу подобным способом.