Владельцы Tinder подали иск в суд на приложение знакомств Bumble из-за свайпа

Компания Match Group, которая является владельцем сервиса Tinder обратилась в суд с иском о нарушении патентных прав. В иске отмечается, что приложение для знакомств Bumble украло у Tinder механизм свайпа.

Как стало известно, владельцы Tinder считают, что приложение для знакомств Bumble нарушило их патентные права, украв у них механизм свайпа. В то же время они заявляют о том, что владельцы приложения знакомств Сара Мик и Крис Гулчински, которые ранее работали в Tinder, украли у сервиса некоторые конфиденциальные данные, в том числе и идею возврата к профилю, который пользователь "смахнул" случайным образом.

Как сообщили в компании Match Group, в создание своего сервиса они внесли значительные ресурсы, потому они не позволят никому воровать их творческие идеи и запатентованные данные.