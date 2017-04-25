Разработчики обновили WhatsApp и добавили несколько новых функций

Популярный мессенджер WhatsApp выпустил еще одну версию для пользователей Android с обновлениями. В данной версии разработчики добавили сразу несколько новых функций.

Буквально на днях для пользователей смартфонов на платформе Android вышла обновленная версия WhatsApp. В мессенджер разработчики добавили сразу три новых функции, которые, по их мнению, могут существенно облегчить жизнь пользователю. Итак, одна из первых функций - это возможность добавить описание для группы WhatsApp, которое смогут видеть другие участники этой группы во время получения ссылки-приглашения.

Также в мессенджере добавили возможность поиска участника группы, который располагается в информации. Последняя функция заключается в возможности достаточно быстро и легко переходить с аудио на видеовызов. Для этого пользователю достаточно всего лишь нажать кнопку "Видео" во время аудиозвонка и наоборот.