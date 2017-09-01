Сделать выборы честными поможет внедрение системы блокчейн

Эксперты в сфере IT и блокчейн технологий уверены, что честности в мировой избирательной системе быть. Поможет в этом Ethereum.





Ethereum – платформа для создания почти всех возможных децентрализованных сервисов в режиме онлайн на системе блокчейн, работающей на бузе умных контактов. Эксперты уверены, что переведение всех государственных манипуляций – будь то регистрация недвижимости или выборы правительства – сделают процедуру кристально чистой и безопасной.



Главной особенностью блокчейна в государственном управлении может являться то, что что-то «добавить» или «убрать» в ней сторонним лицам будет невозможно. Это также упростит проведение самих выборов, когда не нужно будет создавать участки, печатать и собирать бюллетени и прочее. Ethereum сейчас является наиболее оптимальным решением для этой проблемы, хотя его масштабирование требует доработки. Например, Грузия и коррумпированная Бразилия уже внедрили элементы системы и ожидают результаты в ближайшем будущем.