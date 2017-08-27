Компания Eliport хочет заменить почтальонов роботами

Компания Eliport ищет инвесторов для создания первой почты, на которой будут задействованы роботы. Испанцы планируют открыть службу уже в 2021 году, а максимальный вес посылок будет достигать 40 килограмм.

Основным отличием роботов-доставщиков будет их полная независимость от человека. Планируется оснастить каждый дом корзинами, в которые будут помещаться посылки. Каждый из доставщиков будет оснащён трехмерной картой местности и GPS-навигатором. Каждый робот будет иметь определенный район работы, а аккумулятор позволит пройти до 25 километров.

После доставки посылки каждый доставщик поместит её в корзину. При желании клиента, он может забрать посылку сам, пройдя сканирование лица или после ввода кода. Робот будет оснащен камерами и радаром.

Испанская компания пытается найти решение логистических проблем в использовании автономной техники. Сейчас Eliport начала сбор средств, и каждый пожертвовавший станет инвестором фирмы. Первый прототип компания представит в октябре 2018 года, первый автономный образец появится в 2010 году, финальная версия будет выпущена в 2021 году.