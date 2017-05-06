Эксперты: Через три года все ноутбуки будут двухэкранными с сенсорной клавиатурой

Эксперты в сфере IT уверяют, что в ближайшем будущем привычные ноутбуки исчезнут с витрин, а им на смену придут двухэкранные с сенсорной клавиатурой. Её полезность они доказали на патентах Apple и Google.





Ожидается, что именно Apple первой выпустит два революционных лэптопа с удобной сенсорной клавиатурой, а не как раньше. Купертинцы уже запатентовали гибкий экран, через который можно будет почувствовать нажимание клавиши. К тому же, второй экран не всегда будет клавиатурой: иногда он будет становиться обычным дисплеем и отображать нужный новый опционал.



Искусственный интеллект (ИИ), загруженный в клавиатуру, повысит грамотность пользователя, поскольку будет по ходу корректировать его письменную речь. И этот же ИИ сделает так, что писать не нужно будет. EasyEmail от Google уже изучает стиль письма пользователей; позднее люди привыкнуть использовать ассистентов, и эта комбинированная работа будет писать целые письма в стиле автора, хотя тот даже не прикоснётся к гаджету. И последнее: никто не убирает возможность подключения классической клавиатуры и оптимального использования двух экранов. Эксперты уверены, что пользователям новинки понравятся.