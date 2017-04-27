Создан робот, который будет помогать детям контактировать с другими гаджетами

Дети, рождённые в 21 веке всегда будут сталкиваться с роботами. Для того чтобы упростить их взаимосвязь, команда инженеров из Южной Кореи создала робота Шелли, который поможет найти контакт с техникой.

Эта черепаха учит детей не злоупотреблять контактами с роботами. Шелли маленькая по своим габаритам и оснащена искусственным интеллектом. Команда представила свою разработку на выставке ACM/IEEE. Мероприятие было сформировано в Чикаго с целью улучшения уровня взаимодействия человека и робота.

Представители Сеульского Национального университета представили 2 проекта. Первый – это черепаха Шелли для взаимодействия с детьми и второй – аналог, способный оценивать и сдерживать детей во время контакта с роботами. Дело в том, что большинство поломок малогабаритных роботов в доме напрямую связана с окружением детей. Корпус такой черепахи оснащён светодиодами и датчиками перемещения. Всего за пару секунд робот оценивает, насколько ребёнок опасен для прочих девайсов и начинает разговаривать с малышом голосом героев мультфильмов. Психологи считают, что это может лишь навредить психике ребёнка.