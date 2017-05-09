В Сети появилось приложение, которое «убьет» Instagram

В Сети появился сервис Vero, который успел получить от экспертов звание «убийцы» Instagram. Приложение способно стать серьезным конкурентом для популярных сервисов, так как имеет все основные функции и не «нагружает» пользователей рекламой.

Новая социальная сеть Vero доступны функции прослушивания музыки, отправления фото и видео, публикации записей. Однако, весомым отличием от других сервисов является то, что в приложении нет рекламы, которая охватила все пространства Сети.

Разработчики нового приложения уверенны, что данный сервис будет пользоваться популярностью. Главный приоритет, который они поставили в создании соцсети Vero, заключается в отказе от рекламных сообщений и навязчивых рекомендаций.

Приложение было создано еще в 2015 году, но лишь сейчас оно стало набирать стремительную популярность. В скором времени разработчики намерены выпустить функцию платной подписки, которая позволит использовать все возможности сервиса Vero. Сейчас же, первые зарегистрированные юзеры приложения получат все возможности бесплатно и смогут раскрыть функции сервиса без платных подписок.