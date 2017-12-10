«Путешественник во времени»: в будущем криптовалюта завоюет мир

Мужчина, называющий себя «Путешественником во времени», в очередной раз выступил с заявлением о том, какое будет будущее. По словам «мужчины из будущего», в 3200 году нашей эры криптовалюта завоюет мир и не оставит места для физических денег.

«Гость из будущего» известен своими заявлениями, он утверждает, что ему больше 100 лет и в 2018 год он прибыл из далекого будущего. Часто мужчина рассказывает истории, не совпадающие между собой по хронологии, однако, ему продолжают верить.

«Путешественник по времени» рассказал, что в будущем криптовалюта станет единственным способом оплаты. В 3200 году уже не останется физических денег, власть будет за биткоинами и другими валютами крипто-мира.

По словам «путешественника» за полет в прошлое он также расплачивался виртуальными деньгами. Якобы, он заплатил ученому 25 00 единиц криптовалюты. Мужчина утверждает, что попал из будущего в 2012 год и уже 6 лет живет в данном временном отрезке. По словам «гостя из будущего», в его эпохе путешествия во времени запрещены и караются смертной казнью. О нарушении временного континуума знают и в 2018 году, однако, зачем мужчина все это рассказывает – не известно.