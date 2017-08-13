Facebook заявила о закрытии компании, работавшей с Трампом

Администрация социальной сети Facebook рассказала о нарушении политики сайта британской компанией Cambridge Analytica. Англичане делали это с целью сбора психографических данных пользователей, которые использовались в президентской компании Дональда Трампа.

Cambridge Analytica начала нарушать политику социальной сети еще в 2015 году. Англичане запустили приложение, авторизация в котором происходила через аккаунт Facebook. Это открыло доступ компании к психологическим и географическим данным пользователей. Информация о 270 тысячах использовавших приложение использовалась психологами из Кембриджского Университета для применения в политической компании. Администрация сайта сообщила, что такие манипуляции с данными происходили без ведома Facebook.

После начала сотрудничества с Дональдом Трампом английская компания начала вести агрессивные действия. Также известно, что Cambridge Analytica работала с российским «Сбербанком». Вице-президент Facebook сообщил о закрытии приложения английской компании на своей странице в Twitter.