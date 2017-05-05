Xiaomi Mi6 не получит важные обновления из-за отсутствия Project Treble

Незначительная часть производителей смартфонов с управлением Android может похвастаться поддержкой Project Treble. Данная новинка делит низкоуровневые драйверы и остальную часть ОС для более быстрого выпуска обновлений. Xiaomi Mi6 получил такое обновление, чем удивил многих пользователей Android-смартфонов.

Компания Google ещё во время анонса Android P заявила о необходимости поддерживать Project Treble. Благодаря этому обновления выходят на смартфон гораздо быстрее. Когда дело дошло до Xiaomi Mi6, то они решили не включать поддержку технологии в Android Oreo, ведь там до сих пор выходят обновления ОС. Уже почти год прошёл с момента анонса Xiaomi Mi6, а девайс по-прежнему не поддерживает Project Treble. Разработчики уверяют, что появится неофициальная кастомная версия в обход Android.

Это станет возможным за счёт поддерживания дополнения MIUI 8. В ближайшее время могут быть выпущены соответствующие сертификаты о поддержке Project Treble, считают эксперты. Грядущий анонс новинок в программном обеспечении Xiaomi планирует провести в середине апреля.