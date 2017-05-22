Эксперты рассказали, как отключить автоматическое удаление приложений на iPhone и iPad

Новая функция, которая стала доступна на iOS 11, доставила много неприятностей пользователям гаджетов Apple. Однако эксперты рассказали, как спастись от этой проблемы.





Функция «Выгрузить неиспользуемые приложения» ( Offload Unused Apps) была введена разработчиками с целью помочь активным пользователям смартфонов. Когда памяти на гаджете совсем не остаётся, бывает тяжело найти то приложение, которое нужно удалить. За пользователя эту проблемы решает именно эта опция, удаляя те программы, которые давно не были использованы.



Однако владельцы iPhone и iPad стали жаловаться, что выключенная по умолчанию функция активируется сама по себе и удаляет важные приложения. Хотя их и можно вернуть, ощущение отсутствия контроля - не из приятных. Решение проблемы абсурдно, но о нём мало кто знает: нужно просто выключить функцию. Находится она в настройках в разделе iTunes & App Store. Выключив её раз вручную, она вряд ли активируется сама вновь.