Аналитики доказали влияние соцсетей на выбор геймеров

Эксперты компаний Sega и GetSocial доказали, что инструменты социальных сетей положительно влияют на выбор геймерами игровых продуктов. Это показала статистика мобильного приложения Sonic Forces: Speed ​​Battle.

Согласным данных исследования, пользователи, которых разработчики привлекают через соцсети, продолжают заходить в игры на 43% чаще. Более того, они уделяют проекту на 87% больше своего свободного времени.

Больше всего геймеров в Sonic Forces: Speed ​​Battle пришли благодаря WhatsApp. Суммарное количество в 18,8 тысяч новых людей делают платформу самой эффективной в этой области. По словам аналитиков, человек, которого пригласили в игру через социальные сети, потом на 30% чаще пытается привлечь таким способом своих знакомых.