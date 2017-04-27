"Штрафной": Робот от Toyota умеет забрасывать мяч в баскетбольное кольцо

Инженеры Toyota изготовили прототип робота-гуманоида, который способен забрасывать мяч в баскетбольное кольцо со штрафной площадки. Об этом пишет издание The Verge.

В настоящее время для конструкторов создание полноценного многофункционального андроида является практически непосильной задачей. Однако узкоспециализированные гуманоиды уже выходят из-под рук мастеров и демонстрируют немалые успехи. Вот и Toyota изготовила робота, который отлично справляется с одной задачей - выполнять штрафные баскетбольные броски.

Изобретение действительно напоминает игрока, который зафиксирован на подвижной платформе. Именно в этой основе расположена большая часть электроники, необходимой для работы. Тело баскетболиста имеет гнущиеся в коленях ноги, а также правую руку, гнущуюся в локтевом и запястном суставе. Такое строение позволяет использовать ту же технику броска, что и органические спортсмены. Более того, преимущество робота в бросках доказано соревнованием с игроками профессиональной команды Alvark Tokyo.