Американская армия планирует испытать боевых роботов

Руководство Армии США планирует в ближайшем будущем испытать боевых роботов на предмет их целесообразности. Так утверждает Дэвид Лесперанс - бригадный генерал, стоящий во главе экспертной группы по перспективной сухопутной технике.

Военный утверждает, что первые модели дистанционных машин и наземных роботов американские инженеры намерены изготовить в 2019 году. А уже через год им предстоит доказывать свою состоятельность в рамках испытаний.

Ещё в 2015-м Пентагон поделился своими представлениями об эволюции вооруженных конфликтов. Концепция предусматривает интенсивную урбанизацию населения планеты, из-за чего города станут местами полномасштабных сражений. В связи с этим необходимо готовиться вести бой и обороняться в условиях городской инфраструктуры - в многоэтажках, на улицах, в подземных объектах.

Для этих целей стоит применять технику нового типа, существенно меньше и легче передового танка M1 Abrams. Эксперт отмечает, что тут имеет смысл использовать автономные или управляемые на расстоянии роботические системы. В таком случае конструкторы смогут сократить много объёма, убрав сидения для экипажа, системы воздухоснабжения и другие элементы за ненадобностью.

Проектами подобных машин уже занимаются несколько компаний из США. Наравне с роботами разрабатываются новые образцы опционально управляемой боевой техники. После тестов и доработки прототипы будут ещё раз представлены в 2022 году. А спустя два года, по плану, состоятся итоговые испытания изобретений, которые пройдут предыдущие этапы. За эти шесть лет специалисты проанализируют типы заданий, с которыми способны справиться современные роботы, и определят рациональность их использования в бою.