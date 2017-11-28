Американские ученые создали безболезненные растворимые микроиглы для инъекций

Изобретатели из США нашли способ преодолеть боязнь уколов. В издании ChemRxiv они описали технологию создания безболезненных микроигл для инъекций, которые растворяются в организме.

Сотрудники Техасского Университета в Далласе разработали революционно новую технологию введения лекарств в тело. Она представляет собой пластину с множеством очень маленьких иголок, покрытых лекарственным веществом. Они без каких-либо неприятных ощущений проникают под кожу, постепенно выделяют лекарство и со временем полностью разлагаются без вреда для человека.

Такого эффекта ученые достигли, применив трехмерную печать и разлагающийся материал полилактид. После выхода из 3D-принтера заготовке придают иглообразную форму при помощи особых химикатов. В итоге получаются наконечники толщиной в 1 микрометр. Тестирование на пленке и свиной коже показали обнадеживающие результаты. Иглы проткнули опытные материалы и своевременно растворились без остаточных следов.

Стоит отметить, что далеко не все медикаменты можно вводить при помощи этого метода. В микроиглы можно помещать лишь вещества, состоящие из небольших молекул. Ещё одним недостатком можно считать высокую стоимость новинки по сравнению с традиционными металлическими иглами.