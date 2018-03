Разработчики выложили первый трейлер The Walking Dead: Our World

Next Games опубликовала в интернете первый трейлер своей новой игры для смартфонов The Walking Dead: Our World. Ролик начал набирать просмотры на YouTube.

Студия совместно с AMC Networks решила совместить оригинальную вселенную "Ходячих мертвецов" с популярным форматом дополненной реальности, прославившим Pokémon Go. Пока дата появления продукта в магазинах остается неизвестной, однако разработчики уже сейчас предлагают желающим зарегистрироваться, чтобы раньше всех начать развиваться в любимом мире.

Игрокам The Walking Dead: Our World предложат перемещаться реальной местности, как и в Pokémon Go. Однако вместо существ искать придется скопления "ходячих". Развиваясь, они смогут открывать новые виды экипировки и множество других полезных фишек. Кроме того, во время прохождения персонажи столкнутся с Риком, Дэррилом, Мишонн и другими героями телесериала, которые смогут выручить в трудную минуту и составить компанию в боях.