Ученые создали для дрона "манипулятор-оригами"

Ученые создали дронов длинный манипулятор, который работает по принципу оригами. Изобретатели поделились своим достижением с журналом Science Robotics.

В разложенном состоянии робо-рука достигает 70 сантиметров в длину. Она способна сложиться в 17,5 раз и достичь очень компактных размеров. Устройство оканчивается незатейливым механизмом для захвата предметов. На нем же можно закрепить камеру.

Конструкция состоит из нескольких складных секций, работающих по механизму Саррюса. Сегменты выполнены в виде нескольких соединенных между собой деталей из ткани и пластика. Их форма такова, что комплекс раскладывается в виде вытянутого параллелепипеда. Между противоположными сторонами фиксируются полоски из резины, которые фиксируют прямоугольную форму. Всё это можно подтянуть наверх при помощи нити, протянутой сквозь стороны. Авторы статьи отмечают, что такая технология дает возможность контролировать много секций посредством единственного электрического мотора, на котором закреплена нить.

Для безопасности от перегруза инженеры снабдили своё оборудование несложной системой блокировки. Она реализована благодаря складному ребру жесткости. В разложенном состоянии деталь прижимается к одной из стенок магнитами и усиливает прочность. А во время натяжения нити она просто смещается и собирается вместе с прочими компонентами.

По словам создателей, актуатор можно крепить на беспилотнике и использовать для разных целей. Например, добираться до узких мест для захвата предметов или же размещения камеры в опасных для лопастей местах. Таким образом можно даже снимать под землей или в древесной листве.